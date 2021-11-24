Başbakan Sucuoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla Şehit Ertuğrul İlkokulu’nu ziyaret etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, ilköğretim aldığı Şehit Ertuğrul İlkokulu’nu ziyaret etti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine katılan Başbakan Faiz Sucuoğlu’na Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu eşlik etti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda eğitim veren emekli öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, Başbakan Sucuoğlu, emekli öğretmenler ile şu an okulda hizmet veren öğretmenlere birer çiçek takdim etti.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdüresi Selda Ersoy konuşma yaptı.

Sucuoğlu: O günlerden bugünlere geldik

Başbakan Faiz Sucuoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Rahmetli babasının öğretmen olduğunu, eşi ile kızının da şu an öğretmenlik görevi yürüttüğünü anlatan Başbakan, “Bir öğretmen ailenin içerisinde yetişmiş ve bir öğretmen aile içerisinde yaşamaya devam ediyorum, dolayısıyla öğretmenliğin ne kadar önemli ve değerli bir yaşam şekli olduğunu en iyi bilenlerden birisiyim” diye konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, ilkokul eğitimini Kumsal İlkokulu’nda aldığını, o dönemlerde okulda kısıtlı imkanlara sahip olduklarını anlatarak, “O dönem okullar arası basketbol maçları var. Kumsal İlkokulu, eski bir kibrit fabrikası, odalar bölünmüş vaziyette, basket oynayacağız ama basket atacağımız pota yok. İki sandalyeyi ters döndürdük ve topu onun içine atarak ilk defa basketbol oynadık…” diyerek bir anısını paylaştı.

Başbakan Sucuoğlu, “O günlerden bugünlere geldik… Tabii ki bu dönemde de eksikler çok ve ihtiyaçlar çok ama o dönemleri yaşayan birisi olarak büyük gelişmeler kat etiğimizi görüyorum” diye konuştu.

“Öğretmenliğin fedakarlık gerektirdiğini ve bir yaşam şekli olduğunu” belirten Başbakan Sucuoğlu, öğretmenlere gösterdikleri fedakarlıktan ve verdikleri büyük hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Amcaoğlu: Üzerimize düşeni yapacağız

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğretmenlerin bireylerin yetişmesinde “çok büyük emekleri” olduğuna işaret ederek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlarken, hayatta olmayan öğretmenleri de rahmetle andı.

Amcaoğlu, “Eğitim Bakanlığı görevine geldikten sonra öğretmenliğin ve eğitimin çok da kolay bir şey olmadığına bir kez daha gördüğünü” ifade ederek, “Çocukların yetiştirilmesinde Bakanlık olarak üzerlerimize düşen gerek altyapı gerek materyal gerekse eğitim programı gibi görevleri hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ersoy: Öğretmenlik mesleği bir kamu görevi değildir

Okul Müdüresi Selda Ersoy ise, etkinlikte yaptığı kısa konuşmada, “1964’lü yıllarda Kumsal İlkokulu’nda yakılan eğitim meşalesini bugün Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda taşımanın ve bundan sonra gelecek yeni arkadaşlarımıza bu meşaleyi teslim edebilmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“Dün olduğu gibi bugün de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diyen Ersoy, öğretmenlik mesleği bir kamu görevi değildir, bir gönül işidir. Görevini gönülden yapan öğretmen öğrencisinin kalbine ulaşır ve çok derin bir bağ kurar. Bu bağ öğle bir bağdır ki yıllar geçse de bu bağ kopmaz, tıpkı Başbakanımız Sayın Faiz Sucuoğlu’nun Kumsal İlkokulu mezunu olup burada olduğu gibi…” şeklinde konuştu.

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24/11/2021 15:24