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Başbakan Sucuoglu AK Parti ve MHP Milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi

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12/01/2022

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Başbakan Sucuoglu AK Parti ve MHP Milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları çerçevesinde, AK Parti ve MHP Milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte, TC - KKTC Dostluk Grubu Milletvekilleri, TBMM Anayasa ve Savunma Komisyonu üyeleri ve AK Partili bazı eski bakanlarla, AK Parti ve MHP'nin simge isimleri de hazır bulundu.

Oldukça samimi bir ortamda geçen yemekte, TC - KKTC İlişkilerinin yaşamsal önemine vurgu yapıldı.

Geceyi organize eden Milletvekilleri, Faiz Sucuoğlu'na seçimlerde başarılar dilerken, iki ülke arasındaki bağların daha gelişmesi yönünde ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır oldukları mesajını verdiler.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da Anavatan Türkiye'nin her alanda desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, "Dostlarımızı yeniden gördük. Yanımızda, samimi desteklerini hissettik. Ziyaretimizin olumlu yansımalarını, önümüzdeki süreçte daha net göreceğiz" dedi.

12/01/2022 08:52
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