Başbakan Sucuoğlu, Alioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verile bilgiye göre; Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliğini Başbakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kabulde, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Alioğlu, Birliğin çalışmaları ve sorunları hakkında Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’na bilgi verdi. Alioğlu, kendilerini kabul etmelerinden dolayı Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’na teşekkürlerini sunarak yeni görevinde başarılar diledi.

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11/11/2021 13:54