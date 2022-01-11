Başbakan Sucuoğlu, Ankara'da

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık görevine gelmesi sonrası ilk yurtdışı resmi ziyaretini Ankara'ya yapıyor.

Başbakan Sucuoğlu, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile temaslarda bulunmak için Ankara'ya gitti

Başbakan'ın heyetinde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı'lı ve Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay yer alıyor

Anıtkabir'i Ziyaret...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'ya varmasının ardından, Anıtkabir'i Ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu.

Sucuoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı

Sucuoğlu, Anıt Deftere şunları yazdı:

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Kıbrıslı Türklerin 25. KKTC Hükümeti’nin Başbakanı olarak manevi huzurunuzda olmaktan büyük onur ve heyecan duymaktayım.

Çizdiğin yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türkleri olarak bizler daima ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik. En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla eserlerinizi yaşatmak, cumhuriyeti yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımaktır. Kutsal emanetinizi ancak bu sayede gelecek nesillere ulaştırabiliriz.

Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde, gösterdiğiniz doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden aldığımız destekle ve inançla ilerlemeye devam edeceğimize, devletimizin varlığını, birlik ve beraberliğini koruyacağımıza, her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi, şahsınızda tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız. Aziz Ruhunuz Şad Olsun.

Ankara Temasları...

Sucuoğlu'nun ziyareti bazı ilkleri de barındırıyor...

Başbakan göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyareti Ankara'ya yapmış oluyor.

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek; Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir araya gelecek...

Başbakan Sucuoğlu, TBMM'de görüşmeler gerçekleştirecek.

Sucuoğlu'nun daha önce planlanan Ankara Ziyareti, Fuat Oktay'ın Covid'e yakalanması nedeniyle bugüne ertelendi.

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11/01/2022 16:28