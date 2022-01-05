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Başbakan Sucuoğlu Ankara'ya gidiyor

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05/01/2022

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Başbakan Sucuoğlu Ankara'ya gidiyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşmeyi bir etkinlikte değerlendirdi.

Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde davet üzerine Ankara’ya gideceğini açıkladı.

Muhalefetin KKTC- Türkiye İlişkileri üzerinden bir eleştiri siyaseti yürütmeye çalıştığını belirten Sucuoğlu, “ Yapamayacaksınız dedikleri her şeyi yaptık, Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile görüştük. Davet aldık ve önümüzdeki günlerde gideceğiz. Bundan sonra ne diyecekler bilemiyorum. Anavatan Türkiye bu ülkenin her zaman yanındadır ve olmaya da devam edecektir” diye konuştu.

05/01/2022 09:01
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TAGS: faiz sucuoğlu, ankara, fuat oktay
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