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Başbakan Sucuoğlu Ankara’ya gidiyor

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06/01/2022

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Başbakan Sucuoğlu Ankara’ya gidiyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere 12 Ocak'ta Ankara'ya gidecek. Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek olan Başbakan Sucuoğlu iki ülke arasındaki ilişkiler, Kıbrıs konusu ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesinin ardından TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek olan Başbakan Sucuoğlu çeşitli diğer temaslarda da bulunacak

06/01/2022 19:26
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TAGS: Başbakan Sucuoğlu Ankara’ya gidiyor
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