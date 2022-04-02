Başbakan Sucuoğlu: Atacağımız adımlarla ekonomik anlamda bir rahatlama olacak
02/04/2022
Başbakan Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu kritik süreçte biraz zaman, sabır ve anlayış istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Atacağımız adımlarla ekonomik anlamda bir rahatlama olacak" dedi
Sağduyu çağrısı yapan Sucuoğlu, ekonomik sıkıntıların herkesi etkilediğini belirterek gerginliği artırıcı söylemlerden kaçınılmasını, öneriler sunulması istedi
Yerel yönetimlerle ilgili çalışmaların da komitede sürdüğünü, nisan ortasına tamamlamayı hedeflediklerini belirten Sucuoğlu, "Belediye çalışanlarının hiçbir hakkı geriye götürülmeyecek" dedi