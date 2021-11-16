Başbakan Sucuoğlu Başbakanlık personeli ile tanıştı

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16/11/2021

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Başbakan Sucuoğlu Başbakanlık personeli ile tanıştı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık personeli ile tanıştı. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başbakan  Faiz Sucuoğlu hükümetin  cumartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyunu alması ile resmen göreve başlamasının ardından bugün  Başbakanlık binasında görev yapan  Başbakanlık Dairesi,  Devlet Planlama Örgütü, Bakanlar Kurulu, İstatistik Kurumu  ve Personel Dairesi personeliyle tanıştı.

Personelle tek tek tanışan  Başbakan Sucuoğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında da detaylı bilgi aldı ve sorunlarını dinledi.

 

 

 

16/11/2021 19:36
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TAGS: Başbakan Sucuoğlu Başbakanlık personeli ile tanıştı
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