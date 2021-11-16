Başbakan Sucuoğlu Başbakanlık personeli ile tanıştı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık personeli ile tanıştı. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetin cumartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyunu alması ile resmen göreve başlamasının ardından bugün Başbakanlık binasında görev yapan Başbakanlık Dairesi, Devlet Planlama Örgütü, Bakanlar Kurulu, İstatistik Kurumu ve Personel Dairesi personeliyle tanıştı.

Personelle tek tek tanışan Başbakan Sucuoğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında da detaylı bilgi aldı ve sorunlarını dinledi.

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16/11/2021 19:36