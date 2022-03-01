Başbakan Sucuoğlu: Ekonomide gerekirse acı reçete uygulanacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu mecliste yaptığı konuşmada 16 buçuk saattir tüm muhalefet milletvekillerini dinledikleri konuşmalarda bardağın hep boş tarafının görüldüğünü söyledi. Sucuoğlu, “Merak ettim Hükümet Programı’nın bir satırı bile doğru değil mi” diyerek sitem etti.

Sucuoğlu, ülkedeki sıkıntının hangi boyutta olduğunu muhalefetin de bildiğini belirterek, ekonomide gerekli tedbirleri alarak gerekirse “acı reçete” kullanacaklarını söyledi.

“Ya tamamen kaybedeceğiz, ya gerekli tedbirleri alacağız” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Seçilme gailemiz yok; radikal kararsa radikal karar. Sıcak parayı nasıl getireceğiz onun planlamasını yapacağız sıcak parayı getirirsek 6 ay içinde bir rahatlama olacak” dedi.

“Plan ve programımız istediğimiz şekilde giderse bir yıl içinde belirli bir gelir gider dengeye oturacaktır” diyen Başbakan Sucuoğlu, ülkeyi tekrar ayağa kaldırmanın mücadelesini vereceklerini kaydetti.

Pandeminin yarattığı sorunların vergi gelirlerinin ve sıkıntıların ortada olduğunu söyleyen Sucuoğlu, muhalefete, “Eleştiri yapın ama sizden bir şey daha beklerim; alternatif çözüm de getirin” dedi.

Başbakan Sucuoğlu 16,5 saatin bir enerji gerektirdiğini belirterek, tüm milletvekillerine teşekkür etti

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01/03/2022 07:55