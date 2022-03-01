Başbakan Sucuoğlu: Ekonomide gerekirse acı reçete uygulanacak

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01/03/2022

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Başbakan Sucuoğlu: Ekonomide gerekirse acı reçete uygulanacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu mecliste yaptığı konuşmada  16 buçuk saattir tüm muhalefet milletvekillerini dinledikleri konuşmalarda bardağın hep boş tarafının görüldüğünü söyledi. Sucuoğlu,  “Merak ettim Hükümet Programı’nın  bir satırı bile doğru değil mi” diyerek sitem etti.

Sucuoğlu, ülkedeki sıkıntının hangi boyutta olduğunu muhalefetin de bildiğini belirterek, ekonomide gerekli tedbirleri alarak gerekirse  “acı reçete” kullanacaklarını söyledi.

“Ya tamamen kaybedeceğiz, ya  gerekli tedbirleri alacağız” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Seçilme gailemiz yok; radikal kararsa radikal karar.  Sıcak parayı nasıl getireceğiz onun planlamasını yapacağız  sıcak parayı getirirsek 6 ay içinde  bir rahatlama olacak” dedi.

“Plan ve  programımız istediğimiz şekilde giderse  bir yıl içinde belirli bir gelir gider dengeye oturacaktır” diyen Başbakan Sucuoğlu, ülkeyi tekrar ayağa kaldırmanın mücadelesini vereceklerini kaydetti.

 Pandeminin yarattığı sorunların  vergi gelirlerinin ve  sıkıntıların  ortada  olduğunu söyleyen Sucuoğlu,  muhalefete, “Eleştiri yapın ama sizden bir şey daha beklerim; alternatif çözüm de getirin” dedi.

 Başbakan Sucuoğlu 16,5 saatin bir enerji gerektirdiğini belirterek, tüm milletvekillerine teşekkür etti

01/03/2022 07:55
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TAGS: faiz sucuoğlu
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