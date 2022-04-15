Başbakan Sucuoğlu El-Sen ile protokol imzaladı, eylem kalktı

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15/04/2022

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Başbakan Sucuoğlu El-Sen ile protokol imzaladı, eylem kalktı

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu  yetkilileri ve KIB-TEK Çalışanları Sendikası (El-Sen) ile görüşerek protokol imzaladığı ve sendikanın sürdürdüğü işbaşı yapmama eyleminin kalktığı açıklandı.

Başbakanlık açıklamadına göre,  Faiz Sucuoğlu, Ankara'dan ülkeye dönmesinin hemen ardından, KIB - TEK'teki son durum ve EL - SEN'in eylemi ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Kurum yetkilerinini toplantıya çağıran ve bilgi alan Başbakan, EL - SEN ile yaptığı görüşme sonrası, uzlaşı sağladı.

Uzlaşı protokol ile resmiyete döküldü.

Uzlaşı sonrası EL - SEN'in eyleminin de  sona erdiği açıklandı.

 

15/04/2022 23:43
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TAGS: Başbakan Sucuoğlu El-Sen ile protokol imzaladı, eylem kalktı
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