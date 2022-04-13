Başbakan Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Atun Ankara’ya gidiyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun, bugün Ankara’ya ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, imza aşamasına gelinen Türkiye – KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün ele alınarak, imzalanması öngörülüyor.

Başbakan’ın Ankara ziyaretinde Türkiye’nin de desteği ile yürürlüğe konulması planlanan altyapı yatırımları ile diğer ekonomik ve mali projelerin de değerlendirileceği belirtildi.

Sucuoğlu, Perşembe günü KKTC-TC Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü’nü imzalayacak.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu’nun BRT’ye yaptığı açıklamaya göre, Türkiye ile imzalanacak ekonomik ve mali protokole ilişkin çalışmalar sürüyor.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, protokole son şeklini vermek amacıyla çalışmaların sürdüğünü, Başbakan Sucuoğlu’nun yarın Ankara’ya gideceğini ve protokolün Perşembe öğle saatlerinde imzalanacağını açıkladı.

Amcaoğlu, protokole ilişkin şu anda bilgi vermesinin doğru olmayacağına da değinerek, ancak altyapı noktasında önemli yatırım olanakları olacağını vurguladı…

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13/04/2022 08:30