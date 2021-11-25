Başbakan Sucuoğlu: İmar planları Allah kelamı değil

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planıyla ilgili uzun bekleyişin bölgede ciddi sıkıntı ve yıkım yarattığını kaydetti.

İmar planının yürürlüğe girmesinin ekonomik canlanma sağlayacağını kaydeden Başbakan, “Ufak da olsa şikayetler var ama çok büyük oranda memnuniyet söz konusu. Şikayetlerin giderilmesi için de adım atılacak” dedi.

Başbakan, 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçim sonrasında İmar Yasası’nın değiştirileceğini de kaydederek, “İmar planları Allah kelamı değil, değişmeyecek, 5 yıl boyunca noktasına, virgülüne dokunulmayacak diye bir şey yok. Eksiklikler görülürse, bunları değiştirmek için 5 yıl beklemeye gerek kalmayacak. Müracaatlar, şikayetler daha kısa sürede değerlendirilecek, açılımlara erken cevap verilmesine imkan sağlanacak” açıklamasında bulundu.

Başbakan Sucuoğlu, imar planı yürürlüğe girmediği için ekonomik sıkıntılar yaşandığını, müteahhitlik hizmetlerinin ve yatırımların yavaşlayarak durma noktasına geldiğini, hukuksal sorunlar ortaya çıktığını ifade ederek, göreve geldikten sonra belediye başkanları, oda yetkilileri ve ilgili paydaşlarla görüştüğünü kaydetti.

3 belediye başkanının, kaymakamların, muhtarların, ekonomik örgütlerin imar planını onayladığını söyleyen Sucuoğlu, sadece UBP’li değil diğer siyasi partilerin belediye meclis üyelerinin de planı desteklediğini belirtti.

“İmar Planıyla ilgili ufak da olsa şikayetler var ama çok büyük oranda memnuniyet söz konusu” şeklinde konuşan Başbakan Sucuoğlu, şikayetlerin giderilmesi için de adım atılacağını söyledi.

İmar Yasası’na göre, imar planlarının 5 yıl sonra tadil edilebileceğini anımsatan Sucuoğlu, daha çağdaş bir yasa hedefiyle erken seçim sonrasında İmar Yasası’nın değiştirileceğini belirtti.

“İmar Plan Allah kelamı değil, değişmeyecek, 5 yıl boyunca noktasına, virgülüne dokunulmayacak diye bir şey yok” diyen Başbakan, eksiklik görülen noktaları değiştirmek için 5 yıl beklemeye gerek kalmayacağını, müracaatların, şikayetlerin daha kısa sürede değerlendirilmesine, açılımlara erken cevap verilmesine imkan sağlanacağını kaydetti.

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25/11/2021 16:10