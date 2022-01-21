Başbakan Sucuoğlu Memur-Sen’in Davetlisi Olarak Ülkede Bulunan Heyeti Kabul Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nın (Memur-Sen) davetlisi olarak ülkede bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Azerbaycan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bedreddin Guliyev ve Memur-Sen Başkanı Akın Manga ile beraberlerindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlıkta gerçekleşen nezaket ziyareti nitelikli kabulde, Başbakana kabulden dolayı teşekkür edildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

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21/01/2022 13:57