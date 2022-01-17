Başbakan Sucuoğlu, neden 3 ay sonra Ankara’ya gitti?

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs" programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Arıklı, KKTC’de göreve gelen Başbakanların ilk yurtdışı ziyaretlerini kısa süre içinde Ankara’ya gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Arıklı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun neden 3 ay sonra Türkiye’ye gittiğini sorguladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun, Ankara ziyaretiyle ilgili Türkiye yetkililerinin açıklamada bulunmadığını ifade eden Arıklı, "Faiz Sucuoğlu dışında ziyaretle ilgili konuşan olmadı. Faiz Bey, önce 3 ay gecikmeli Türkiye ziyaretini açıklasın ondan sonra coşkuya girsin" dedi.

Sucuoğlu'nun UBP kurultayında neden adaylıktan çekildiğini açıklamadığına işaret eden Arıklı, "Adaylıktan çekilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalarla Türkiye ile arasını açan Faiz beydir" ifadelerini kullandı.

UBP'nin YDP'ye yönelik operasyonlar yaptığına iddia eden Arıklı, "Benim seçimden sonra Faiz Sucuoğlu ile kavgam devam etmez ancak Sucuoğlu üyelerimize ve vekillerimize gidiyor ve transfer etmek istiyor. Balonu şişirmek için YDP’den geçtiler diyor. Millet Partisi’nden gelenleri YDP’den geldiler diye lanse ediyor. Bizden onlara onlardan da bize gelen üyeler var" şeklinde konuştu.

UBP için en büyük tehdidin YDP olduğunu ileri süren Arıklı, "Düzeni kuran UBP ve sermaye grupları için en büyük tehdit YDP’dir. Sermaye gruplarının üzerine gittim diye beni istemiyorlar. YDP’yi ehlileştiremediler. Kavgamız düzeni kuran ve yaşatan UBP iledir. Türkiye burada yaşananları iyi biliyor. Yardım heyetinin yayınladığı protokollere bakın söz verilip yapılmayanları görün" diye konuştu.

Daha önce kurulan ve meclise giren ancak kapatılan YDP’de 4 milletvekilinin 3’nün UBP tarafından geçmişte satın alındığını öne süren Arıklı, "YDP, daha sonra parti kapandı. 25 yıl bu camia partisiz kaldı. Partiyi yeniden kurduk ve yüzde 7 oy aldık. Zaafları veya hırsları olan birini aday yaptılar desteklediler genel başkanlığı kaybedince parti kurdu sonra UBP’ye geçti" dedi.

YDP’den ayrılan parti kuran ardından UBP’ye geçen Bertan Zaroğlu hakkında da konuşan Arıklı, “Zaafları veya hırsları olan birini aday yaptılar desteklediler genel başkanlığı kaybedince parti kurdu sonra UBP’ye geçti” şeklinde konuştu

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17/01/2022 11:17