Başbakan Sucuoğlu, Patates Üreticileri Birliği ve Ziraat Odası heyetlerini kabul etti

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27/12/2021

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Başbakan Sucuoğlu, Patates Üreticileri Birliği ve Ziraat Odası heyetlerini kabul etti

Başbakan  Faiz Sucuoğlu Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halksever ile Ziraat Odası Başkanı Erkut Uluçam  ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. 

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halksever ve Ziraat Odası Başkanı Erkut Uluçam   sektör olarak içinde bulundukları sıkıntıları Başbakan Sucuoğlu’na  aktararak sorunlarının çözümü hususunda görüş ve önerilerde bulundu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, üretimin ve üreticinin, ülke için öneminin pandemi döneminde daha da arttığına işaret ederek üretimi destekleyecek şekilde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. 

27/12/2021 16:01
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TAGS: Sucuoğlu, Patates Üreticileri Birliği
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