Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Heyetini Kabul Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) heyetini kabul etti.

Başbakan Sucuoğlu’na Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nun eşlik ettiği kabulde, Türkiye’den ülkeye gelip sanatlarını icra eden ve yerli sanatçıların telif hakları, bu konudaki mevcut eksiklikler ve yasal düzenlemelerle nasıl desteklenebileceği görüşüldü.

SUCUOĞLU: “TELİF HAKLARIYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI GEREKİYOR”

Başbakan Sucuoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, ülkede telif haklarına ilişkin ciddi bir eksiklik olduğunu ve bunun geçen günlerde yine gündeme geldiğini belirterek, Türkiye’den ülkeye gelen ve yerli sanatçıların telif haklarının desteklenmesine yönelik yasal bir düzenlemenin yapılmasını gerektiğine değindi.

Sucuoğlu, 23 Ocak’ta yapılacak erken seçimim ardından, bu konunun üzerine gidilmesinin önemine dikkat çekerek, çalışmalar süresince MESAM’ın bilgi ve tecrübelerinden yararlanacaklarını kaydetti.

Bu yönde atılacak adımların uluslararası anlamda da ülkeye fayda sağlayacağına işaret eden Sucuoğlu, kültür ve sanat dallarında yapılan çalışmalara dahil olunmasıyla KKTC’nin tanınmamışlığının delinebileceğini söyledi.

ERGÜL: “BİR TEMSİLCİLİKLE HEM KKTC’NİN, HEM KENDİ ÜLKEMİZİN KAYIPLARINI ÖNLEMEK İSTİYORUZ”

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül de, kabulde yaptığı konuşmada, birlik hakkında bilgi vererek, Türkiye’nin ilk ve en büyük müzik meslek birliği olan MESAM’ın 22 bin sanatçıyı temsil ettiğini ve karşılıklı temsilcilik sözleşmeleriyle de 175 ülkedeki sanatçının müzik eserlerini koruduklarını söyledi.

Ergül, Türkiyeli sanatçıların en fazla konser verdiği yerlerden biri olan KKTC’de bugüne kadar kayıt dışılık ve telif haklarına yönelik bir çalışma yapamadıklarını belirtti. Ergül, “Bu hem KKTC’nin, hem ülkemiz sanatçılarının, hem de diğer 175 ülkenin kaybıdır. Bir şekilde kayıt altına almaya başlamamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Bir yasa çalışması veya birliğin ülke içerisindeki temsilciliğiyle söz konusu kayıpların önlenebileceğini kaydeden Ergül, bu konuda işbirliği taleplerini iletti.

Ergül, Nisan 2022’de “Türk Dünyası Müzik Meslek Birlikleri” kurulacağını ve bu oluşumda KKTC’nin de yer almasını arzu ettiklerine de söyleyerek, bu şekilde KKTC’nin 175 ülkede adının geçeceğini ve tanınmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

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16/12/2021 12:17