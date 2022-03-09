Başbakan Sucuoğlu yarın Antalya’ya gidiyor

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, 2. Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere yarın sabah Antalya’ya gidecek.

Başbakanlıktan yapılan açııklamaya göre Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 11-13 Mart tarihleri arasında “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” temasıyla yapılacak olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak.

Yarın sabah saat 11:30’da Ercan Havalimanı’ndan Antalya’ya hareket edecek. Başbakan Sucuoğlu 13 Mart Pazar günü adaya dönecek.

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09/03/2022 22:06