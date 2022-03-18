Başbakan Sucuoğlu Yaşlılar Haftası Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, insanların yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım görmelerinin en doğal hakları olduğunu belirtti.

Sucuoğlu 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, yaşlıların sorunlarının çözümüne yardımcı olmanın, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamanın, yaşlıları için hayatı kolaylaştırmanın ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamanın tek başına devletin değil, tüm toplumun sorumluluğu ve öncelikli görevlerinden olduğunu kaydetti.

“Bu nedenle gerek sivil toplum kuruluşlarımızın gerekse de duyarlı vatandaşlarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız vardır. Bir gün herkesin yaşlanacağı asla unutulmamalıdır” diyen Sucuoğu, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamaları gerektiğine dikkat çekti.

Başbakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası adı altında kutlanan bu hafta bizler için oldukça büyük bir mana ve önem ifade etmktedir. Ömürlerini ülkemize hizmetle geçiren, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan ve hayatımızın en kıymetli değerleri olan yaşlılarımız, geçmişin tecrübelerini günümüze aktararak geleceğe ışık tutan en değerli kaynaklardır. Yaşlılarımıza hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek, onların sıkıntılarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmak bizlere düşen en önemli görevlerdendir.”

Sucuoğlu, tüm yaşlıların “Yaşlılar Haftası”nı en içten dilekleriyle kutladı, hayatlarının bundan sonrasını sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçirmelerini temenni etti.

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18/03/2022 12:18