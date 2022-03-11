Başbakan Sucuoğlu YÖRSİAD toplantısına katıldı

Antalya’da bugün başlayan ve pazar gününe kadar sürecek Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Antalya’da bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, davet üzerine YÖRSİAD’ın Yönetim Kurulu, üyeleri ve davetlilerinin yer aldığı olağan toplantısına katıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de hazır bulundu.

Toplantıda, YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Ege’nin açılış konuşmasını yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, YÖRSİAD’ın yeni üyelerine üyelik rozetlerini takdim etti.

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11/03/2022 12:51