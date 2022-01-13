Başbakan Sucuoğlu'ndan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'a ziyaret

Başbakan Faiz Sucuoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Sucuoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Ankara'da resmi temaslar için bulunduklarını, faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Büyük bir motivasyonla geldikleri Türkiye'den çok daha büyük bir heyecan ve motivasyonla Kuzey Kıbrıs'a döneceklerini ifade eden Sucuoğlu, kendilerine gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs'taki erken genel seçimlere az bir zaman kaldığını dile getiren Sucuoğlu, "İnşallah 23'ünden sonra istikrarlı bir hükümet, istikrarlı bir siyaset, istikrarlı bir ekonomi ve istikrarlı bir sosyal yaşamı Kuzey Kıbrıs'ta yerine oturtacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuzey Kıbrıs'ta güven tazelemek için bir erken genel seçime gidildiğini belirten Yıldırım, "Seçim sonuçlarının Kuzey Kıbrıs'a, Kıbrıs halkına şimdiden hayırlı olsun temennisini iletiyoruz. Başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Son yıllarda içinden geçilen şartlar dolayısıyla güven ve istikrarın artık çok daha önemli hale geldiğine dikkati çeken Yıldırım, bütün ülkelerin, Kovid-19'un belirsizliğinin getirdiği anormal şartlar ve zor süreçlerden geçtiğini söyledi. En güçlü ekonomiye sahip olan ülkelerin bile artık enflasyonla tanıştığını, sıkıntılarla başa çıkmakta zorlandığını anımsatan Yıldırım, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin, bir millet iki devlet olarak geçmişte olduğu gibi iyi günde de zor günde de dayanışmayla birlik beraberlik içerisinde aşamayacağı hiçbir zorluk yoktur. Bunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Yıldırım, Kuzey Kıbrıs'ın fiziki kalkınması, ekonomisinin güçlenmesi, refahın artırılması gibi birçok konuda bu ülkeyle iş birliğine devam edeceklerini vurguladı. Kıbrıs halkının yıllarca Kıbrıs meselesinin çözümü için her türlü yapıcı teklife olumlu baktığını ve denediğini kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdü:

"Kıbrıs meselesinde bütün opsiyonlar, bütün alternatifler denenmiş ve sonunda karşı tarafın samimi olmadığı, çözüm arayışında olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu artık gün gibi aşikardır. Eşit egemenlik hakkına sahip iki devlet fiilen mevcuttur. Artık bunun, beynelmilel camiada meşru ve bilinir hale gelmesinin vakti de gelmiştir diye düşünüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, yeni dönemde sizin seçimden sonra ortaya çıkacak güven ve istikrar, güçlü siyasi iradeyle birlikte Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak başta Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde olmak üzere bütün bölgesel ve küresel uluslararası örgütler nezdinde bu haklı davanın takipçisi olmaktır."

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13/01/2022 20:02