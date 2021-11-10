Başbakan Sucuoğlu’ndan ‘aşı olun’ çağrısı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma için başsağlığı diledi. Sucuoğlu, "lütfen aşılarınızı yaptırınız ve hijyen kurallarına uyunuz" çağrısı yaptı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile bugün Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın dün karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğuna işaret etti.

Sucuoğlu, Kırma’ya yapılan testler sonucunda Koronavirüs teşhisi konulduğunu belirterek, Acil Durum Hastanesi’ne sevkinin yapıldığını ve entübe edildiğini aktardı.

Faiz Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle:

İki yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de mücadele ettiği Covid-19 pandemisi dolayısıyla malesef bugün 8 yaşında bir çocuğumuz yaşamını yitirmiştir. Dün karın ağrısı ile hastanemize başvuran çocuğumuza yapılan testler sonucunda Covid-19 teşhisi konulmuş ve acilen acil durum hastanemize sevk edilip entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen malesef hayata tutunamamıştır.

Ülkemizde büyük üzüntü yaratan bu olay bizleri de derinden üzmüştür. Küçük kızımıza Allah’tan rahmet dilerim.

Ailesinin ve tüm halkımızın acısını paylaşırıyoruz.

Yurttaşlarımız Covid-19'u daha fazla önemsemeli ve korunmalıdır. Hayatını kaybeden her yurttaşımız bizleri derinden yaralamaktadır. Halkımıza tekrardan çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen aşılarınızı yaptırınız ve hijyen kurallarına uyunuz.

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10/11/2021 21:11