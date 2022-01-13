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Başbakan Sucuoğlu'ndan Koca'ya ziyaret

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13/01/2022

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Başbakan Sucuoğlu'ndan Koca'ya ziyaret

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları kapsamında, üniversiteden sınıf arkadaşı da olan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Bakanlığa gelişinde Koca, Başbakan Sucuoğlu'nu kapıda karşıladı.

Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, TC ve KKTC arasında sağlık alanında işbirliği ve pandemi süreci ile ortak mücadele kapsamında, yeni dönemde yapılması planlanan projelerle de gündeme geldi.

Görüşmede, Lefkoşa'ya 500 Yataklı Yeni Hastanenin temelinin 2022 Yılı içinde atılması da kararlaştırıldı.

13/01/2022 18:10
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TAGS: Başbakan Sucuoğlu’ndan Koca’ya ziyaret, haberkibris,
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