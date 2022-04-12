Başbakan Sucuoğlu'nun beklediği davet geldi

Başbakan .Faiz Sucuoğlu, Türkiye'den beklediği daveti sonunda aldı.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanması beklenen 2022 yılı Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü'nün görüşülmesi için Türkiye'ye Maliye bakanı Sunat Atun ile birlikte davet edildi.

Başbakan ve Maliye Bakanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüşeceği ve protokole son şeklini verip imza atacağı öğrenildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun'un yakın zamanda Ankara'ya gitmesi bekleniyor

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12/04/2022 07:27