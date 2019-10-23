Başbakan Tatar 6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’nın açılışını yapacak

Başbakan Ersin Tatar, Anamur’a gitti.

Başbakan Tatar’a Anamur temasları sırasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da eşlik ediyor.

Başbakan Ersin Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak “6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı”nın açılışını yapacak.

Başbakan Ersin Tatar, Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte bugün başlayacağı Anamur temasları çerçevesinde KKTC Su Temin Projesi kapsamında yapılan Alaköprü Barajı ve Hidroelektrik santralinde de incelemelerde bulunacak.

Tatar, bu akşam 19.55 uçağıyla Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Adana’dan yurda dönecek.

23/10/2019 09:09