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Başbakan Tatar Ada Gökçe Anı Turnuvasını İzledi

Başbakan Ersin Tatar, Çetinkaya Kulübü'nün düzenlediği Ada Gökçe Anı Futbol Turnuvasını izledi.

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18/11/2019
HK

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Başbakan Tatar Ada Gökçe Anı Turnuvasını İzledi

Başbakan Ersin Tatar, Çetinkaya Kulübü'nün düzenlediği Ada Gökçe Anı Futbol Turnuvasını izledi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Metehan Tesisleri'nde yer alan organizasyonda 2010 doğumlu küçüklerde Çetinkaya'nın yanı sıra Binatlı, Alayköy ve Göçmenköy ekipleri mücadele etti.
Turnuva sonunda katılan takımlara kupaları Başbakan Tatar tarafından takdim edildi.

18/11/2019 10:15
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TAGS: Başbakan Ersin Tatar, Çetinkaya Kulübü, haber, kıbrıs
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