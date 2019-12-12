Başbakan Tatar: Adaylığımızı açıklamadık ama...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun ay sonuna kadar netleşeceğini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili adaylığını her ne kadar açıklamasa da oraya doğru gittiğini belirtetek. “Adaylığımızı açıklamadık ama oraya doğru gidiyoruz” ifadelerini kulldı. Tatar arkasında Ulusal Birlik Partisi’nin olduğuna vurgu yaptı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Kanal T’de programa katılan Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimine dair önemli mesajlar verdi.

Başbakan Ersin Tatar, adaylık konusunun ay sonuna kadar netleşebileceğini ifade etti.

“BİR KISIM ANKETTE ÖNDEYİM”

Ülkede çeşitli anketlerin yayınlandığına dikkat çeken Başbakan Tatar, en doğru anketin halkın verdiği oy olduğunu ifade ederek, sonucun sandıkta belli olacağını kaydetti. Tatar, seçim sürecinde partilerin önemine vurgu yaparak “Benim arkamda UBP var. Bu parti hareketlendiğinde büyük güç ortaya çıkar. Partililerim ne karar verirse ona göre bu işin hareketlenebileceğini söylüyorum. Çeşitli anketlerin bir kısmında ben önde görünüyorum. Ben UBP ye güveniyorum” şeklinde konuştu.

“AY SONUNA KADAR NETLEŞİR”

Tatar, UBP’nin bu kritik dönemde kendi adayını göstereceğini yineleyerek, “benim adaylığım gündeme geliyor. Sağın tek adayı oluşmadı, benim işaret edildiğim ortaya çıkıyor. Ay sonuna kadar netleşir. Ben acele etmedim, herkesin desteğini almak için geri durdum. Bu iş yavaş yavaş pişirildi, ortaya geliyor. Herkesin desteğini aldığımızda ciddi olur. Adaylığımızı açıklamadık ama oraya doğru gidiyoruz. Vatandaş değerlendirirken bir kez daha düşünecek. Yapılan yapılmayan işler var, bütün bunları değerlendirdiğinizde böyle gider mi gitmez mi sorulacak. Artık yeni bir sayfanın açılması, yeni bir duruş, halkın beklentilerini yerine getirecek yeni bir sayfa önemlidir” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI HERŞEY İLE İLGİLENEN BİRİ OLMALI”

Cumhurbaşkanının toplum lideri pozisyonunda olduğunu ifade eden Tatar, liderin herkesle ilgilenen birisi olması gerektiğine vurgu yaptı. Tatar sözlerini şöyle sürdürdü;

“Cumhurbaşkanının konusu sadece Kıbrıs meselesi değil, maça da gitmeli. Ben her yerde olan biriyim. Halkı yurt içi ve dışında temsil edebilecek biriyim. İnsanlarla iç içe olmak, her türlü ortamda sosyal ortamı yakalamak önemli.”

“BENİ GEZİYORUM DİYE ELEŞTİRİYORLAR…”

Yaptığı yurt dışı ziyaretlerinin ve Türkiye medyasında yer almasının muhalefet tarafından çok eleştirildiğini belirten Tatar, “Ben orada da iş yapıyorum. CNN Türk’te çıktım milyonlar izledi beni. Ben orada KKTC ve Kıbrıs Türk halkını, dünyanın bize yaptığı haksızlıkları anlattım. Önemli bir iş yaptım diye düşünüyorum. Gezermişim, öyle diyorlar. milyonlarca insanlara Kıbrıs Türkü’nü anlattım. Böyle önemli programlara katılmak önemlidir, bunu anlatmak bize düşer.” Dedi.

“BİZ TÜRKİYE’YE YÜREKTEN BAĞLIYIZ”

Türkiye ile ilişkiler noktasında da konuşan Tatar, ucuz siyasetten uzak durulması gerektiğini söyledi. “Dik duruş falan peşinde değilim” diyen Tatar, “Ben ortamı yumuşatarak ilişki kurmak durumundayım. Biz Türkiye’ye yürekten bağlıyız parti olarak. Bizim Türkiye sevgimiz ve bağımız… Bu demek değil ki biz saygın ilişki istemeyiz. Güya bizim sevgimiz saygın bir ilişki değil diye eleştirmeye çalışıyorlar, biz de saygın ilişki isteriz. Biz de efendiliğimizle bu ilişkileri geliştiririz” şeklinde konuştu.

“BİRKAÇ AY SONRA İMZALANMIŞ OLACAK”

Başbakan Tatar bütçe görüşmeleri ve mali protokol hakkında da konuşarak, 2020 protokolünün hazırlıklarının tamamlandığını, imza beklediklerini belirtti.

Gecikmenin Türkiye’deki sistem değişikliği ve bütçe görüşmelerinden dolayı yaşandığını belirten Tatar, “Ekim ayında yürürlüğe giren protokolün hemen arkasına 2020’nin girmesi hemen olmuyor, birkaç ay sonra imzalanmış olacak diye düşünüyorum. Bu gibi görüşmeler iki taraf arasında çalışılır, 2020 yılı için rakamlarda teyit aldık bütçe içine koyduk. İmzalanması durumunda bütçe de doğru şekilde geçecek” dedi.

“5 VEKİL DE ONLARI TEMSİL ETMELİ”

Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin seçme ve seçilme hakları ile ilgili de konuşan Tatar, İngiltere’de KKTC’ye büyük ilgi olduğunun altını çizerek, orada yaşayanların KKTC ile olan ilişkilerinin ve buraya yakınlaşma taleplerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Tatar Anayasa’nın ilgili maddesini de hatırlatarak, “Her vatandaşımızın oy verme ödevi ve görevidir” dedi ve yasada ikamet şartı olmasından dolayı oy veremediklerini söyledi.

Seçilme hakkı için Anayasa değişikliği olması gerektiğini kaydeden Tatar, “5 vekil de bu Mecliste onları temsil etmeli. Bu da zenginlik olur. Uzun vadeli çalışma gerekir” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI OLURSAM ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİ SAYIŞTAY DENETİMİNE AÇARIM”

Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği ile ilgili konuşan Tatar, “Örtülü ödenek olmalı ama Sayıştay denetimi olmalı” ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanının ülkeyi yönettiğini ve elinde kaynak olması gerektiğini kaydetti ve bu kaynağın Sayıştay denetiminde olması gerektiğini vurguladı.

Tatar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“En azından devlet neyin ne olduğunu bilmesi lazım. Akıncı değiştirebilirdi. Böyle bir açıklaması da var. Cumhurbaşkanı olursam Sayıştay denetimine açarım. Devletin harcadığım parayı bilmesi lazım.”

“MASA, RUMLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ”

Kıbrıs meselesi ile ilgili de konuşan Tatar,CransMontana’da her şeyin çöktüğünü, masanın da Rum tarafının üzerine devrildiğini söyledi. “Şimdi ne değişti de devam ediyoruz?” diye soran Tatar, Berlin görüşmesinin gayri resmi olduğunu vurguladı ve seçime yönelik bir hareket olarak değerlendirerek, “şov yapıldı” ifadesini kullandı.

“BURASI BU SAATTEN SONRA KKTC’NİN İÇİNDE OLACAKTIR”

Başbakan Tatar son olarak kapalı Maraş ile ilgili de konuşarak sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Maraş 45 yıldır kapalı. Madem ki hala görüşmeler devam ediyor ve umut yok, daha fazla kapalı kalmasının anlamı yok. Orası KKTC sınırları içinde. Burası bu saatten sonra KKTC’nin içinde olacaktır. Buranın açılması önemlidir. Uluslararası hukuka göre gereği yapılacaktır. Eski sahipleri Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuracak, burada komisyon malları eski sahiplerine verecek. Bu malları KKTC yönetiminde açacaklar. Beğenmezler ise satacaklar.”

12/12/2019 20:04