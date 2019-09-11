Başbakan Tatar Anamur Ticaret Ve Sanayi Odasını Kabul Etti

Anamur Belediyesi ile Anamur Ticaret Sanayi Odası’ndan bir heyet Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Heyete Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de eşlik etti.

Kabulde konuşan Başbakan Tatar, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen suyun Anamur’dan geldiğini anımsatarak suyun adaya gelişinin Kıbrıs Türk Halkı için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Konuşmasında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Başbakan Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonlar konusunda gösterdiği liderlik ve ciddiyetin Kıbrıs Türk Halkı’na büyük bir rahatlık verdiğini söyledi.

Başbakan, Rum Yönetimi’nin tanınmış olmasından dolayı uluslararası firmalarla anlaşmalar yaptığını bunun da Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarına tecavüz anlamına geldiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki ortağından bir olduğunu ancak yaşanan savaş sonrası adanın ikiye bölündüğünü anlatan Başbakan ada etrafındaki zenginliklerde Kıbrıs Türk Halkı’nın da hakkı olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, önümüzdeki dönemde gerek tarım gerekse ticaret ve sanayi alanlarında iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin gelişmesi ve bağların daha da güçlenmesi temennisini de dile getirdi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da Başbakan Ersin Tatar’ı 23-26 Ekim tarihleri arasında Anamur’da düzenlenecek olan 6’ıncı Tarım Fuarı’na onur konuğu olarak katılmaya davet etti.

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne en yakın bölgesinin Anamur olduğunu belirten Kılınç, Ekim ayında Anamur’daki Limanın açılmasıyla bu bölgeden de karşılıklı gemi seferlerinin başlayacağını söyledi.