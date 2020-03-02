Başbakan Tatar: “Anastasiadis sayın Akıncı’yı adam yerine koymadı”

Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, kapıları tek taraflı kapatma kararı alan Nikos Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklere “saygısızca” davrandığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nde gündeme gelen “kapıların kapatılması” olayıyla ilgili muhalefetin sorularına yanıt veren Başbakan Tatar, hükümet olarak kapıların kapatılmasını doğru bulmadıklarının altını çizdi.

Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ekiplerinin coronavirüsü ile nasıl mücadele edileceği noktasında uzlaşısı bulunduğunu hatırlatan Başbakan Tatar, “Maalesef sayın Anastasiadis Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı adam yerine koymamıştır. Hem sayın Akıncı’ya hem Kıbrıs Türkü’ne tek yanlı bu adımla hakaret etmiştir” dedi.

02/03/2020 14:27