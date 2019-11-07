Başbakan Tatar, Anket Sonuçlarını Değerlendirdi

Başbakan Ersin Tatar, Gezici Araştırma Şirketi’nin anket sonuçlarını değerlendirdi. Tatar, anket sonuçlarını önemsediğini belirterek , ankette birinci sırada çıkmasını halk tarafından verilen önemli bir mesaj olarak değerlendirdi.

Başbakan Ersin Tatar, Gezici Araştırma Şirketi’nin anketi le ilgili soruları şöyle cevapladı:

- Gezici Araştırma Şirketi’nin açıkladığı anket sonuçlarına göre şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimler olsa ilk turu birinci sırada bitirip ikinci turda da rakibiniz her kim olursa olsun seçimi kazanıyorsunuz. Bu sonuçlar kararınızı etkileyecek mi?

“Elbette yüzde yüz sonuçları vermese de her yapılan anket bir veridir ve ben de bir siyasi olarak bu anket sonuçlarını önemsiyorum. Özellikle Sayın Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmasına rağmen yapılan ankette benim birinci sırada çıkmam halkımız tarafından çok önemli mesajların verildiğini gösteriyor. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, bu süreçte önemli olan benim değil partimin, yani bu ülkenin en köklü ve en örgütlü partisi UBP’nin parti meclisinin vereceği karar önemlidir. Daha önce de söylediğim gibi partim bana görev verdiği takdirde ben bunu reddetmem, kabul ederim. Görüyorum ki sadece Ulusal Birlik Partililer değil halkımızın önemli bir bölümü de benim aday olmamı istiyor. Bunu sadece ankete bakarak söylemiyorum, ben ülkenin dört bir yanını dolaşan ve sıkılmadık el bırakmayan bir insanım. Başbakan olmadan önce de böyleydim, şimdi de aynı şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla sokak da beni o makamda görmek istiyor. Yanlış anlaşılmasın, bu benim adaylık açıklamam değildir, dediğim gibi buna karar verecek olan parti meclisimizdir. Bizlere düşen sadece saygı saygı göstermektir.

-Peki halk size göre neden Ersin Tatar’ı o koltukta görmek istiyor?

“Ben bunu sadece kendi özelime bağlamıyorum. Yani halkımız sırf Ersin Tatar çok başarılı birisidir diye bunu talep etmiyordur. Elbette etkisi vardır ancak unutmamamız gereken bir şey varsa, o da Kıbrıs konusunda en kritik süreçlerde irade ortaya koyan her daim benim geldiğim gelenektir.Yine halkımız Türkiye Hükümetleriyle barışık bir cumhurbaşkanı istemektedir. Tüm bu realiteleri alt alta koyduğumuzda sanırım halkımızın neden ‘Ersin Tatar’ dediğini anlayabiliriz. Sol görüşlere ait cumhurbaşkanlarının bugüne kadar Kıbrıs konusunda elle tutulur bir başarısı veya ilerlemesi yoktur. Hep sağ görüşlü cumhurbaşkanlarının mirasından yararlandılar. Üstelik bu kişilerin hiçbir zaman b planı olmadı. Biz sadece bir çözüm modeline odaklanmış değiliz. Bir devlete sahibiz ve o devletin kıymetini biliyoruz. Daha çağdaş ve daha yaşanılabilir bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz. O nedenle Kıbrıs Türkü “ bir anlaşma olsun da nasıl isterse olsun” noktasında değildir. Devleti vardır ve o devletine sahip çıkacaktır. Çözüm de o devletin varlığının kabulü ve Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukuku ile uluslararası camiaya dahil olmasıyla sağlanacaktır."

-Ankete göre ikinci tura Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile kalıyorsunuz. Nasıl bir süreç bizleri bekliyor?

“Sayın Akıncı çok deneyimli bir siyasetçidir. Görev süresi boyunca da kendi dünya görüşü bağlamında bir takım hizmetlerde bulunmuştur. Kendisine saygım vardır. Zaten yapım gereği ben kimseyle küs kalmam, küs kalacak şekilde de tartışmam. Asla belden aşağı siyasete başvurmam. Partim beni aday gösterdiği takdirde inanıyorum ki çok renkli bir seçim süreci yaşanacaktır. Böyle heyecanlı süreçleri çok severim. Enerjim, hırsım ve hizmet aşkım bana hep heyecan katar. O nedenle süreç bana göre güzel olur.

-Hem siz hem de Sayın Kudret Özersay aday olursa hükümet için sıkıntı olmaz mı?

“Eğer ana hedefiniz bu halka hizmet etmekse bana göre sorun olmaz. Şu anda çok sağlam bir ilişkimiz var. Birbirimizi anlıyoruz.Unutulmamalıdır ki, bu seçim ilk turda bitmeyebilir. O nedenle ben hem aday olacak kişiler adına hem de partiler adına bu hassasiyetin gözetileceğini düşünüyorum. O nedenle de hükümet hizmet aşkıyla yoluna devam edecektir. İnancım o yöndedir. -Son olarak halka mesajınız nedir? “Halkımız şunu net olarak bilsin ki, benim şu anda aklımda cumhurbaşkanlığı seçimi değil başbakanlık görevimi layıkı ile yerine getirme hedefi vardır. Tek isteğim hükümet olarak hedeflediğimiz icraatları hayata geçirmektir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini günü geldiğinde zaten fazlasıyla konuşacağız. Şu anda tek odak noktamız halka hizmet etmektir. Bunu da attığımız adımlarla gösteriyoruz. Kaynak: Ada Basını

07/11/2019 12:03