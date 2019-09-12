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Başbakan Tatar: Askeri personelde hiçbir can kaybı ve yaralanma olmadı

Çatalköy'de kriz masası kuruldu

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12/09/2019
HK

Olayda 200 dönümlük bir bölge etkilendi

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Başbakan Tatar: Askeri personelde hiçbir can kaybı ve yaralanma olmadı

Başbakan Ersin Tatar dün akşam Girne Çatalköy bölgesinde yaşanan olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Tatar açıklamasında yangınların kontrol altına alındığını, can kaybının olmadığını, kriz masasının şu anda Çatalköy Belediyesi’nde kurulmuş, gereken çalışmaları yapıyor olduğunu söyledi.

Tatar; olayda 200 dönümlük bir bölgenin etkilendiğini, bölgedeki askerin taliye edildiğini ve askeri personelde de hiçbir can kaybı ve yaralanma olmadığını dedi.


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TAGS: ersin tatar, patlama, haber, kıbrıs
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