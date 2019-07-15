Başbakan Tatar: Aynı gemideyiz gereken yapılacak

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sosyal Devlet anlayışı ile insanlarına sahip çıkmak ve sıkıntıların aşılması için her türlü desteği vermek durumunda olduğunu söyledi.

Halkta da büyük bir duyarlılık olduğuna dikkat çeken Tatar, Devletin Engellilere sahip çıkacağını bunun için de yapılacak çalışmaların önemine işaret etti.

Tatar, “ devlet olarak hükümet olarak her zaman elimizden gelen ne varsa yapmak durumundayız. Hep beraberiz aynı gemideyiz” dedi.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Koordinatörü Günay Kibrit de devlet ile engelliler arasında bir köprünün oluşturulmasının çok uzun yıllardır engelli sivil toplum örgütlerinin bir talebi olduğunu belirterek, geçmiş Hükümetin Bakanlar Kurulu kararı ile Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulmasını kararlaştırdığını anlattı.

Kısa süre içerisinde eksiklikler ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler adına büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Kibrit, 6 aylık sürede yaptıkları çalışmaları Başbakan Tatar’a sundu.

Günay Kibrit yapılan çalışmaların en önemlisinin özel eğitim yasasının hazırlanması konusunda olduğunu belirtti.

Kibrit, engellilerin en önemli sıkıntılarından bir tanesinin istihdam konusu olduğunu ve bu konuda henüz arzu ettikleri gelişmeyi yaşayamadıklarını belirterek” ümit ederim ki sizin döneminizde bu adımlar atılır ve engellilerimiz de ekonomik hayatın içerisine dahil olurlar ve kendilerine olan güvenle de hayatını idame ettirebilirler” dedi.

Günay Kibrit Sağlık Bakanlığının sağlık kurulu değerlendirme yönetmeliği konusunun önemine de işaret etti.

(BRT)