Başbakan Tatar,  “Baba Parası” filmi ekibini kabul etti

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24/01/2020

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Başbakan Tatar,  “Baba Parası” filmi ekibini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar,  “Baba Parası” filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ile Yapım Koordinatörü Elif Güven ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakanlıkta gerçekleşen  kabulde Başbakan Ersin Tatar , çekimleri KKTC’de yapılan Selçuk Aydemir'in hem yönettiği hem senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Türk yapımı komedi filmi  “Baba Parası”  filminin  gala gecesine davet edildi.

Bu akşam Gazimağusa’da gerçekleşecek gala gecesi için ülkede bulunduklarını kaydeden Murat Cemcir, Türkiye’den sevgi ve selamlar getirdiklerin belirterek  Başbakan Ersin Tatar’a kendilerini kabul ettiği  için teşekkür etti.

Başbakan Ersin Tatar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek davet için teşekkür etti.

24/01/2020 19:36
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TAGS: Başbakan Tatar,   “Baba Parası” filmi ekibini kabul etti, haber, kıbrıs,
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