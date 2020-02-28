Başbakan Tatar: Bazı kalemler iptal edilecek, tadilata aktarılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangınla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ersin Tatar hastanenin yaralarının sarılması için Maliye Bakanı’na talimat verdiğini, “Gerekirse bazı kalemler iptal edilecek, tadilata aktarılacak” dedi.

Tatar, Vakıflar İdaresi’nin bir milyon TL bağışta bulunduğunu da kaydederek, çeşitli çevrelerin de bu destek için kendilerine ulaştığını belirtti.

28/02/2020 22:14