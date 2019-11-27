Başbakan Tatar Boğaziçi Zirvesi Gala Yemeğine Katıldı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uluslararası işbirliği platformu tarafından düzenlenen 10. Bogaziçi Zirvesi’nin gala yemeğine katıldı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Çırağan Sarayında düzenlenen geceye İspanya eski Başbakanı Rodriquez Zapatero, Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve cok sayıda davetli katıldı.

27/11/2019 11:10