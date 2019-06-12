Başbakan Tatar, Cemaliye Sütçüoğlu’nun El İşi Sergisinin Açılışını Yaptı

Başbakan Ersin Tatar, Cemaliye Sütçüoğlu’nun “I. Afrika” temalı kişisel el işleri sergisinin açılışını yaptı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Saçaklı Ev’de yer alan serginin açılışında konuşan Başbakan Ersin Tatar, Cemaliye Sütçüoğlu’nu ilkokuldan beri tanıdığını kaydederek, Sütcüoğlu’nun sergisinin açılışını yapmaktan ayrı bir heyecan ve memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, Afrika temalı ve birbirinden güzel eserlerin yer aldığı böylesi güzel bir serginin Sütçüoğlu’na hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Sergi, mesai saatlerinde Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.