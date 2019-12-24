Başbakan Tatar Cevdet Çağdaş’ın Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

Başbakan Ersin Tatar, ressam Cevdet Çağdaş’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Ersin Tatar mesajında, “Kıbrıs Türk kültür-sanat yaşamının en değerli isimlerinden biri, Mevlevi Tekkesi müzesinin kurucu müdürü Cevdet Çağdaş’ın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cevdet Çağdaş bıraktığı eserlerle hep yaşayacaktır. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

24/12/2019 13:39