Başbakan Tatar, CNN Türk’te soruları yanıtladı

İstanbul’da temaslarda bulunan Başbakan Ersin Tatar Türkiye’nin önemli haber kanallarından CNN Türk’te canlı yayına katıldı, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon zenginlikleri konusunda Rumların KKTC ve Türkiye’nin “ortak komite kurulsun” teklifini reddettiğini ve tek taraflı hareketlerini sürdürdüğünü anımsatan Tatar, bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi. Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın kararlı duruşu ile Türkiye ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’de birlikte pozisyon aldığına işaret ederek, zenginliklerin büyüklüğüne bakıldığında bu pozisyon ve kararlılığın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Başbakan, “doğru adımlarla bu mücadeleyi veriyoruz” dedi. Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetler nedeniyle Türkiye’ye yaptırım kararının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, “Doğu Akdeniz’deki mücadeleye ısrarla, kararlılıkla devam etmemiz lazım. Nasıl ki KKTC büyük mücadeleler sonucu kuruldu, bu mücadelenin de iddialı bir şekilde arkasında durulursa haklarımızı mutlaka alacağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla haksız bir şekilde bütün egemenlik haklarını gasbedip büyük şirketlerle anlaşmalar imzaladığını hatırlatarak, Kıbrıs Türkleri’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakları gözardı edilerek dışarıda bırakılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek olan görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başbakan Tatar, görüşmenin gayri resmi bir görüşme olduğuna dikkat çekerken, bir sonuç doğuracağına inanmadığını da söyledi.

Kıbrıs müzakerelerinde iki yıldan bu yana bir gelişme olmadığını belirten Tatar, “zeminde bir değişiklik olmadıysa neyi görüşeceğiz” diye sordu. Başbakan, karşı tarafın iyi niyet taşımadığını ifade ederek, Rumların şimdi de “Türkiye gemilerini çeksin masaya öyle oturalım” demeye başladığını söyledi.

Başbakan Tatar, “biz hep iyi niyet gösterdik ama karşı tarafta iyi niyetli bir yaklaşım yok” dedi. Kıbrıs’ta çeşitli oyunlar oynandığına da işaret eden Başbakan Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesini isteyen bir kesim bulunduğunu, ancak Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Tatar, “Garantörlüklerin tartışmaya açılması bile büyük hataydı. İki ülke arasındaki bağların asla kopartılmaması gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruları da yanıtlayan Başbakan, aday olmayı UBP teşkilatı ve tabanından gelen ses doğrultusunda değerlendireceğini söyledi.

Başbakan Tatar, Türkiye’nin kendi güvenliği ve bölgenin huzuru için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın kısa sürede başarıya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve “bugün bölgede huzur var” dedi.

13/11/2019 22:08