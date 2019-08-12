Başbakan Tatar Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi’nin her yıl geleneksel hale gelen bayramlaşma kabulünde Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında konuştu. Başbakan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli günlerden geçmektedir. Bildiğiniz gibi uluslararası camia Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri izliyor. Burada gerçekten Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı duruşu ve Doğu Akdeniz’de sondaj gemileri ile Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma adına bu girişimlerini selamlıyoruz” dedi.

Erenköy direnişi törenlerinde KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın en güzel bayram hediyesini verdiğini ifade eden Tatar, “Bildiğiniz gibi bayram öncesinde adamıza gelen ve Erenköy direnişin törenlerinde bizlerle birlikte olan Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını burada ağırladık. Ayrılmadan önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin garantörlük haklarını sonuna kadar kullanacağını ve Kıbrıs Türk halkının sonuna kadar yanında olacaklarını, bizlerin hukukunu savunmak yanımızda olduklarını verdikleri mesaj ile tüm dünyaya ilettiler. Bu bayramın en büyük hediyesi Sayın Hulusi Akar’ın yaptığı açıklamalardır” dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde Kıbrıs Türk halkının refah ve esenliğini sağlayacaklarını belirten Tatar, “Bu bayram sabahı Mağusa’dan Kuzey Kıbrıs halkına seslenmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Kıbrıs Türk halkının refah ve esenliğini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. (MHA)