Başbakan Tatar: Dürüst, Şeffaf Ve Memleket Aşkı İle Hareket Ediyorum

Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 12.35’te toplanan Genel Kurul, gündemindeki konuları ele aldı.

Başbakan Tatar mecliste yaptığı konuşmada, Meselelerin medeni şekilde halli için ülkedeki refahın artması için çalıştıklarını dile getirdi. Başbakan, dürüst, şeffaf ve memleket aşkı ile hareket ettiğini anlattı.

Kıbrıs konusunda, federal temelli bir çözüm arayışında olmakta bir umut görmediklerini dile getiren Başbakan Tatar bu nedenle alternatif fikirlere değinildiğini kaydetti.

Demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün alternatif düşünceleri gündeme getirebilmeyi gerektirdiğini kaydeden Başbakan Tatar, farklı şekillerde düşünmenin doğal olduğunu anlattı.

Başbakan, sorunların çözülmesi, ekonominin büyümesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı konuların gerekirse bazen spor kulüplerinde yumuşatılarak halka anlatılması gerektiğini dile getiren Başbakan Ersin Tatar, yeri geldiğinde gergin havayı yumuşatmak için espri de yapılması gerektiğini anlattı.

“Come on Ers”ü kendisinin dile getirdiğini anımsatan Başbakan Tatar, “Sen bunu buraya taşıyarak benim reklamımı yapıyorsun. Gülümsetiyorum, yumuşatıyorum, kendimi kabul ettiriyorum ben. İddia ediyorum başka partilerde de beni çok sevenler var.

Kimseyle gerginliğim olmaz, benim anlayışım budur” dedi.

“Detaylı, ayrıntılı, doyurucu konuşmalar da yapılıyor. Lütfen bizim hakkımızı yemeyin” diyen Başbakan Tatar, doğru bir iş yapılacaksa hep birlikte çalışmak gerektiğini dile getirdi.

08/10/2019 18:34