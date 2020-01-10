Başbakan Tatar Ercan’da değerlendirmelerde bulundu

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin ardından Kıbrıs’a döndü. Ercan Havalimanı’nda kısa bir açıklama yapan Başbakan Tatar, verilen sözlerle kaynak aktarımlarının başlayacağını söyledi. Tatar, KKTC’de hareketlenme yaşanacağını, yatırımların ve hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Tatar’ın açıklaması şöyle

Önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hizmetlerin devamında alt yapı reel sektör gibi bir takım beklentilerin yerine getirilmesi için onlardan aldığımız desteğin devamı. Verilen sözlerle kaynak aktarımlarının KKTC’de hareketlenmeye, ve yatırımların hizmetlerin devam edeceğini açıklayabilirim. Verimli bir gün geçirdik. Bir kez daha kamuoyu ile bunu paylaşmak istedik. Teşekkür ederiz.

10/01/2020 22:48