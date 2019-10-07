Başbakan Tatar, Erhürman’ı tebrik etti

Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27’nci Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Başbakan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhuriyetçi Türk Partisi Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Tufan Erhürman ile Parti Meclisi’ne girmeyi başaran herkesi candan kutlar başarılar dilerim. Bu ülke, bu devlet hepimizindir. Görüş farklılıklarımız zengingliğimizdir” ifadelerini kullandı.

07/10/2019 21:50