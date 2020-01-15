Başbakan Tatar Geçitkale’deydi...

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar “önümüzdeki aylarda ekonomik olarak ülkenin aydınlık geleceğine ışık tutacak yeni gelişmelerin yaşanacağını” söyledi.

Tatar, dün gece partisinin Geçitkale’de düzenlediği toplantıya katıldı.

Parti basın bürosunun açıklamasına göre Başbakan Ersin Tatar, gördükleri birlik ve beraberliğin partisine ve ülkeye güveni ortaya koyduğunu belirterek, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti ve çıkılacak yolda UBP’nin gereğini yapacağını kaydetti.

Tatar, hükümete geldiklerinde büyük bir bütçe açığı, işlemeyen bir ekonomik çark bulduklarını ve ilk olarak bunu hallettiklerini, ülke ekonomisinde istikrarın sağlandığını ifade etti.

“AYDINLIK GELECEĞE IŞIK TUTAN YENİ GELİŞMELER YAŞANACAK”

Türkiye ile ilişkilerinin gayet olumlu seyrettiğini söyleyen Başbakan Tatar, önümüzdeki aylarda ekonomik olarak ülkenin aydınlık geleceğine ışık tutacak yeni gelişmelerin yaşanacağını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek, “Nisan ayı sonlarında devletin güvenliği, halkın refahı, Türkiye ile iyi ilişkilerin geleceği için son derece önemli olan bir seçim yapılacağını” ifade etti.

Cumhurbaşkanı’nın kim olacağının büyük önem taşıdığını belirten ve ibrenin kendisini gösterdiğini savunan Başbakan Tatar, “Tüm gücümle, çalışkanlığımla, bilgimle, ekibimle üstleneceğim görevi en iyi şekilde yapacağım” dedi.

SANER: “170 MİLYON TL GELİYOR”

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de, bölgede gördükleri ilgiye teşekkür etti ve Başbakan Ersin Tatar’ın görev geldikten sonra yaptığı “başarılı çalışmalara” değindi.

Saner, yakın zamanda Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye hükümeti ile yaptığı istişareler sayesinde ülkeye 170 milyon TL’nin gelmesinin sağlandığına işaret ederek, “UBP’nin Kıbrıs Türk halkının alt yapı, sağlık, eğitim, ulaşım gibi konulardaki isteklerini bildiğini ve bunları yapabilecek tek parti olduğunu” kaydetti.

Saner “Önümüzde Cumhurbaşkanlığı süreci duruyor ve dileğimiz Sayın Tatar’ın aday olmasıdır” diyerek Başbakan Tatar’a desteklerini dile getirdi ve 2020 yılında “zaferin UBP’nin olacağına” inanç belirtti.

Toplantıda, UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da konuşma yaptı.

15/01/2020 21:38