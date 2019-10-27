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Başbakan Tatar, Hatay’daki temaslarını sürdürüyor

Başbakan Ersin Tatar Hatay’da Sınır Karakolu ile Suriyelilerin kaldığı kampı ziyaret etti

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27/10/2019

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Başbakan Tatar, Hatay’daki temaslarını sürdürüyor

Başbakan Ersin  Tatar Hatay’daki temasları çerçevesinde  sınır karakolu ile  Suriyelilerin ikamet ettiği AFAD Barınma Merkezi’ni ziyaret etti.

Başbakan Tatar, Türkiye -Suriye sınırındaki karakolda görev yapan Mehmetçiklerle bir araya gelerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Ersin Tatar daha sonra Suriye’deki iç savaştan kaçan Suriyelilerin barındığı  Barınma Merkezi’ne giderek Yetim Merkezi’ndeki çocuklarla bir araya geldi, Hatay Valisi  Rahmi Doğan’dan bilgi aldı.

Başbakan Ersin Tatar ziyaretlerinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin büyük bir insanlık örneği ve özveri göstererek mazlum ve mağdur insanlara kucak açarak büyük bir devlet olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

27/10/2019 10:15
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TAGS: Başbakan Tatar, Hatay’daki temaslarını sürdürüyor, haber, kıbrıs,
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