Başbakan Tatar: Hükümetimiz uyum içinde çalışmaktadır

UBP-HP hükümeti basın toplantısında yüz günlük icraatlarını değerlendiriyor.

Hükümetin icraatları “Ülkeye hizmet yılında 100 gün” başlıklı basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılıyor.

Başbakan Ersin Tatar, “ Bir umut hükümeti olarak göreve geldik, yaptığımız işler, yapacağımız işlerin referansıdır, amacımız halkımıza daha refah ve daha güzel günler yaşatmaktır”dedi.

Ekonomik, sosyal, sürdürülebilir kamu faaliyetinde önemli icraatlar yapıldığını anlatan Başbakan Tatar, Türkiye ile Ekonomik protokolün imzalanmasıyla birtakım projelerin hayat bulma aşamasında olduğunu söyledi.

Tatar, ekonominin yanısıra, Sağlık , Gençlik ve spor alanında hükümet çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Proaktif siyaset açısından gerek Maraş gerekse Doğu Akdeniz konusunda girişimlerin devam ettiğine işaret eden Başbakan Tatar, KKTC’nin sıkıntıları bulunduğunu ancak toplumun desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Tatar, “Bu hükümet yola devam ederken birtakım söylemlere takmamak gerekir. 2023 hedefi ile daha üretken bir yapının oluşması bakımından yapacağımız çalışmalar önemlidir.”dedi.

Başbakan Ersin Tatar, “ Bir Umut hükümeti olarak göreve geldik, yaptığımız işler, yapacağımız işlerin referansıdır, amacımız halkımıza daha refah ve daha güzel günler yaşatmaktır”dedi.

Basın toplantısında Başbakan’ın açıklamalarının ardından hükümet icraatlarını anlatan bir video gösteriliyor.