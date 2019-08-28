Başbakan Tatar, İİT Hilal İslam Komitesi Temsilcisi Ömer Taş’ı Kabul Etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının Kızılay ile 60’lı yıllardan beri iç içe olunduğunu hatırlatarak, o sıkıntılı dönemlerde Kızılay’ın Kıbrıs Türk halkına büyük yardımları olduğunu, bundan dolayı da halkın Kızılay’a karşı büyük duyarlılığı bulunduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Hilal İslam Komitesi’nin Avrupa Asya Temsilcisi Ömer Taş ve Türk Kızılayı Kıbrıs Temsilcisi Recep Günaydın’ı bugün Başbakanlık’ta kabul ederek bir süre görüştü.

Kabulde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı da hazır bulundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının Kızılay ile 60’lı yıllardan beri iç içe olduğunu hatırlatarak, “O sıkıntılı dönemlerde Kızılay’ın Kıbrıs Türk halkına büyük yardımları oldu, yaralarını sardı, o sebepten dolayı Kızılay’a karşı büyük duyarlılığımız var” dedi.

Medeni toplumların Kızılay gibi saygıdeğer organizasyonlara sahip çıkması gerektiğine de işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının da böylesi bir kuruluş ile iç içe olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Çıraklı ise yaptığı kısa açıklamada, adada bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Hilal İslam Komitesi’nin Avrupa Asya Temsilcisi Ömer Taş ile 2 önemli protokole imza koyacaklarını belirterek, bu protokollerin ihtiyaçlı ailelere yardım temelli olduğunu açıkladı.

Ömer Taş da, teşkilat olarak doğrudan insani yardım ve hak savunuculuğu misyonları üstlendiklerini belirterek, öncelikli hedeflerinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na yönelik destek projelerini hayata geçirmek olduğunu söyledi.