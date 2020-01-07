Başbakan Tatar: İnsan sağlığı her şeyden önemli gereken neyse derhal yapılacak

ABD’de yaşanan ölümlerin ardından tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunu haline gelmeye başlayan likit içerikli elektronik sigara ve nargile konusunda önlem alınıyor.

Bu çerçevede “likit içerikli elektronik sigara, elektronik nargile ve nikotin içeren veya içermeyen kartuşlar, bu kartuşların kullanıldığı alet, ekipman ve aparatlar ile kartuşların doldurulmasında kullanılan likitlerin” toplum sağlığı açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişinin yasaklanması yönünde karar üretildi.

Dünyada likit içeren elektronik sigaralara bağlı ölümlerin ve hastalıkların hızla yayılması üzerine, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı’nın “Olağanüstü Toplantı Çağrısı” ile KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç Eczacılık Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Ticaret Dairesi, Gümrük Dairesi Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile Ekim ayı başından bu yana, oluşan tehlike karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çocukların, gençlerin ve toplum genelinin korunmasına ilişkin alınabilecek önlemler konusunda yoğun bir çalışma yürütüldü.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Psikolog Danışman Teyfide Tecel Hatipoğlu, KKTC Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Temsilcisi Mehibe Toto, İçişleri Bakanlığı Temsilcileri Sami Denizalp, Hatice Ulucan, Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Temsilcisi Emin Atabek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Temsilcileri Zehra Çetin, Metay Genç, Maliye Bakanlığı Gümrük Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi Hasan Mertkan’dan oluşan çalışma komitesi, Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi, gerekse Avrupa Birliği’nin, tüm ülkelere ölümlerin giderek yaygınlaştığı likit içerikli elektronik sigarayla ilgili önlemler alınması konusundaki çağrılarını ve bu konuda yapılan bilimsel araştırma sonuçlarını enine boyuna değerlendirildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda yürütülen toplantılara katılan tüm kurumlar, ülkemize kaçak yollardan girmeye başlayan ve gittikçe yaygınlaştığı gözlemlenen likit içerikli elektronik sigara ve elektronik nargilelerle ilgili olarak süratle önlem alınması konusunda fikir birliğine vardı.

Tüm kurum temsilcilerinin oyu ile, “likit içerikli elektronik sigara, elektronik nargile ve nikotin içeren veya içermeyen kartuşlar, bu kartuşların kullanıldığı alet, ekipman ve aparatlar ile kartuşların doldurulmasında kullanılan likitlerin” toplum sağlığı açısından ülkemize girişinin süratle yasaklanması konusunda karar üretildi.

Bu çerçevede “likit içerikli elektronik sigara, elektronik nargile ve nikotin içeren veya içermeyen kartuşlar, bu kartuşların kullanıldığı alet, ekipman ve aparatlar ile kartuşların doldurulmasında kullanılan likitlerin” 12/1983 Sayılı Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası çerçevesinde hazırlanan İthalatı ve İhracatı(Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü altında, ithali yasaklı mallar kapsamına alınmasına ilişkin gerekçeleri ile birlikte 40 sayfadan oluşan öneri, tüm komite üyelerinin katılımı ile yapılan ziyarette Başbakan Ersin Tatar’a takdim edildi. Toplantıda Sağlık Bakanı Ali Pilli de hazır bulundu.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, çocuklar, gençler ve toplum sağlığı için risk oluşturacak konularda önlem almasıyla ilgili çok hassas olduklarını söyledi.

Özellikle likit içerikli elektronik sigara ve nargile kullnımına bağlı dünyada ölümlerin başlaması ve hızla yayılması üzerine ilgili tüm kurumlarla bir araya gelerek çok verimli bir çalışma yürüttüklerini ve bu çerçevede “likit içerikli elektronik sigara, elektronik nargile ve nikotin içeren veya içermeyen kartuşlar, bu kartuşların kullanıldığı alet, ekipman ve aparatlar ile kartuşların doldurulmasında kullanılan likitlerin” ülkeye girişinin yasaklanması yönünde oybirliği ile karar ürettiklerini vurgulayan Karaokçu, toplantıya katılan tüm kurum temsilcilerine gösterdikleri duyarlılık, ortaya koydukları düşünce ve öneriler ile verimli işbirliği anlayışı nedeniyle teşekkür etti.

Karaokçu, alınan karar çerçevesinde, ilgili tüzükte gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Başbakan Ersin Tatar’dan gereğinin yapılmasını rica etti.

Karaokçu, tüm kurumların ilgili yasalarda gerekli olan diğer düzenlemelerin yapılması ve toplumun bilinçlendirilmesi konularında da çalışmaları ayni işbirliği anlayışı çerçevesinde sürdürmeye karar verdiklerini de sözlerine ekledi.

Başbakan Ersin Tatar da yaptığı konuşmada, devletin tüm ilgili birimlerinin bir araya gelerek yaptığı çalışmanın çok değerli olduğunu söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve çalışmaya katılan tüm üyelere teşekkürlerini sunan Başbakan Ersin Tatar, gençleri, çocukları ve toplum sağlığını tehdit edecek her konuda gerekli adımların atılmasının önemine işaret etti.

Sigaranın insan sağlığına verdiği zararlarla ilgili olarak daha önce de çağrıları bulunduğuna işaret eden Başbakan Ersin Tatar, elektronik sigara, nargile, kartuş ve aparatları konusunda tüm kurumların oybirliği ile aldığı kararın yerine getirilmesi için gerekenin yapılacağını vurguladı.

Toplantıda hazır bulunan Müsteşarı Suat Yeldener’e gerekli talimatları veren Başbakan Ersin Tatar, “Bizim için insan sağlığı herşeyden önemlidir. Öneride yer alan ürünlerin ithali yasaklı mallar kapsamına alınması için gereken neyse derhal yapılacaktır” dedi.

(BRT/MAIL)

07/01/2020 14:42