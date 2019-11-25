Başbakan Tatar İstanbul ve Strazburg’a gidiyor

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25/11/2019

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Başbakan Tatar İstanbul ve Strazburg’a gidiyor

Başbakan Ersin Tatar,  İstanbul ve Strazburg’a gidiyor.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Tatar, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak  üzere yarın saat 15:00’de İstanbul’a gidecek.

Başbakan  Ersin Tatar,  İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından   27 Kasım Çarşamba akşamı Strazburg’a geçecek.

Tatar,  Strazburg’daki temaslarını tamamlamasının ardından  29 Kasım Cuma günü yurda dönecek.

25/11/2019 18:58
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TAGS: Başbakan Tatar İstanbul ve Strazburg’a gidiyor, haber, kıbrıs,
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