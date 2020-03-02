Başbakan Tatar, Kayseri’ye gidiyor

 Başbakan Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı vermek üzere yarın Kayseri’ye gidiyor.

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02/03/2020
HK

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Başbakan Tatar, Kayseri’ye gidiyor

 Başbakan Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı vermek üzere yarın Kayseri’ye gidiyor.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bu nedenle yarın saat 12:15’de Adana üzerinden Kayseri’ye gidecek olan Başbakan Ersin Tatar,  Çarşamba günü Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi’nde “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı gerçekleştirecek.
Başbakan Ersin Tatar ziyaretini tamamlamasının ardından 4 Mart Perşembe akşamı saat 20.35’de yurda dönecek.

02/03/2020 17:42
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TAGS:  Başbakan Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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