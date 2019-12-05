Başbakan Tatar KIB-TEK’te meydana gelen istifaları değerlendirdi

Kanal T’de gündemi değerlendiren Başbakan Ersin Tatar KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, UBP’li 3 üye Özgür Özerdem, Hüseyin Ademgil ve Esat Altay görevi bırakmasını değerlendirdi.

Başbakan Tatar, hükümet içinde bir sıkıntı olmadığını, sürecin zor olduğunu belirterek, sorunların çözülmesi için soğukkanlı olunması gerektiğine dikkat çekti.

“İletişim önemli. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz” diyen Tatar, bu şekilde olan istifaların ve bu istifaların basına düşmesinin hoş olmadığını kaydetti.

05/12/2019 20:04