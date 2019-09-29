Başbakan Tatar, Kıbrıs konusunu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek… Bu görüşme öncesinde ise Başbakan Ersin Tatar’dan yazılı açıklama geldi…

Rum-Yunan ikilisinin tutumları nedeniyle bir anlaşma sağlanmasının imkansız olduğunu vurgulayan Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’ın yarın görüşeceği BM Genel Sekreteri’ne bu durumu anlatması ve Genel Sekreter’den Kıbrıs Türkü’ne yapılan haksızlıkları gidermek üzere harekete geçmesini istemesi gerektiğini söyledi…

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Tatar yazılı açıklama yaparak Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsodakis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğüne saldırdığını ifade eden Tatar, Mitsodakis’in, 19’ncu yüzyıldan kalma bir sistem olduğunu ileri sürdüğü garantörlük sistemi kalkmadıkça Kıbrıs’ta federal bir çözüm olamayacağını söylediğini anımsattı…

Rumlar tarafından silah zoru ile yıkılan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garanti anlaşması ile birlikte 20’nci yüzyılın yarısından sonra BM üyesi olduğunun unutulmamasını isteyen Başbakan “Garantörlük 19’ncu yüzyıldan kalma eski bir model olsaydı BM bunu 1960 yılında onaylamazdı. Almanya Büyükelçisi’nin bir görüşmede açıkladığı üzere, AB, 21’nci yüzyılın başında, yani 2004 yılında haksız bir şekilde Rum tarafını tek yanlı olarak tam üye yaparken garanti anlaşmasını müktesebatının bir parçası haline getirmezdi” dedi…

Tatar, Yunanistan Başbakanının garanti sistemine saldırmakla aslında, ‘bize Kıbrıs’ı Helen yapmamız için gerekli zemini yaratmazsanız anlaşma olmaz’ demek istediğini söyledi, “Ama ben de Yunan Başbakanına sesleniyor ve “vazgeçiniz mevcut garanti sistemine saldırmaktan. O bizim güvenliğimizdir ve biz onun mutlaka devamını istiyoruz” diyorum” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Halkı’nın Türkiye’ni etkin ve fiili garantisinden vazgeçip Rum tarafı ile Federasyon kurmanın esaret ve katliama maruz kakmak olduğunu iyi bildiğini ifade eden Tatar, Anastasiadis ile Mitsodakis’in BM’deki konuşmalarının; Rum- Yunan ikilisinin Enosis hayallerinin, Türkiye’nin gücü ve kararlılığına, KKTC’nin varlığına ve yaşanan onca şeye rağmen devam ettiğini gösterdiği belirtti…

Tatar, bu noktada da BM’ye görev düştüğünü kaydederek, “BM artık Rum- Yunan ikilisinin niyetini anlamak zorundadır. BM’nin görevi Rum tarafına hizmet eden bugünkü statükoyu ve verimsiz görüşme sürecini devam ettirmek değil, hak ve adaleti gözeterek Kıbrıs Türk halkının Rum uyuşmazlığı dolayısı ile uğradığı mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Aksi takdirde BM’ye duyulan ve giderek azalan güven tamamen yok olacaktır” dedi…

Tatar açıklamasında bu aşamada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan beklentilerini de şu sözlerle açıkladı:

“Sayın Akıncı’dan beklentimiz BM Genel Sekreteri ile yarın yapacağı görüşmede net bir şekilde Türkiye’nin garantörlüğünün devamının Kıbrıs Türk Halkı için kırmızıçizgi olduğunu, bu yöndeki Meclis kararını da göz önünde tutarak kendisine bildirmesidir.

Sayın Akıncı başka hesaplarla hareket etmemeli, Rum- Yunan ikilisinin ortada olan tutumları ile Kıbrıs’ta bir anlaşma olamayacağını, Kıbrıs Türkü’nün daha fazla mağdur olmasının önüne geçilmesinin BM’nin görevi olduğunu Sayın Genel Sekretere açıkça ifade etmelidir. Sayın Akıncı’dan bunu talep ediyoruz.”

29/09/2019 14:20